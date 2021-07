Kõige enam helistatakse palaviku, vererõhuprobleemide, ravimite, valu, traumade, putukahammustuste ja koroonaga seotud teemadel. Sagenenud on vaimse tervise muredega pöördumiste arv.

“Jätkuvalt on paljud kõned siiski seotud koroonapandeemiaga. Pandeemia alguses tegelesid meedikud peamiselt hirmu ja paanika maandamisega, infot küsiti näiteks sümptomite kohta. Helistati ka muude muredega, näiteks uuriti, kas võib üldse kodust lahkuda, kuhu saab lapse panna, kui kool on kinni, kuidas rekaga kodumaale tagasi pääseb. Nüüd aga tuleb järjest enam võtta aega, et ka vaimse tervise muredega inimesi aidata,” rääkis nõuandetelefoni teenindusjuht Kärt Kukk.