AS-i Rakvere Vesi tootmisjuht Aivar Lõhe rääkis, et selliste kuivade ilmadega on alati märgata tarbimise tõusu. Ta kinnitas, et Rakveres ei ole küll seda ohtu, et põua tõttu võiks vesi otsa saada või surve langeda. “Mis puudutab küsimust, kas kasta või mitte kasta, siis olen väga kindlalt seisukohal, et töödeldud joogiveega aedade ja muru kastmine ei ole õige,” ütles Lõhe. “Tegemist on ikkagi joogiveega, millele on tehtud teatud kulutused ja seda on töödeldud vastavalt.”