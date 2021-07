Riigikaitse õpetuse vastu on huvi viimasel ajal tõusnud. FOTO: Erakogu

Riigikaitseõpetus on mitmekülgne valikõppeaine koolides, mille vastu huvi on aastatega tõusnud. Kui varasemalt on õppeainet läbi viinud oma ala asjatundjad, reservohvitsertid või ka mõned tegevväelased, siis 2022. aastast saab riigkaitse välilaagrite korraldamises suurema vastutuse ja tegutsemisruumi Kaitseliit.