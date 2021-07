Ridaküla seltsimaja aktivist Airi Raus läks vette, et noortele kogu päästeoperatsioon ühes kõigi sellega kaasnevate ohtudega läbi mängida. FOTO: Raido Nagel

Läsna malevas said noored aimu veega seotud ohtudest, päästevesti vajalikkusest ja hädas olija abistamisest. Neil oli ka endal võimalik veenduda, et juba vees olles on päästevesti selgapanek pea võimatu.