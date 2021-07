Nädala lind: punaselg-õgija

Tõsi küll, tema laul pole teab mis vali, aga kel on õnne laulvale isaslinnule lähedale sattuda, see võib saada korraliku kontserdielamuse. Nimelt on punaselg-õgija väga osav teiste linnulaulude matkija ja nii võibki tema esituses saada ülevaate kogu ümbruskonna linnustikust. Tema laulus on täheldatud ühekorraga koguni üle kolmekümne linnu häälitsused.