See viimane süüdatud tuli

Selle loo juures olev vanim foto on tehtud 1956. aastal Liivassaarel. Pildil on kolm meest pardi­jahi vahepeal einet võtmas: eluaegsed jahikaaslased Elmar Tõevere ja Julius Sepp ning nooruke Aado Tõevere, toona 17-aastane nooruk, selle loo peategelane. Pilt ise on killuke suuremast pildist, killuke terve Miila küla ajaloost, sest võib arvata, et just oma küla kogenud jahimeestega koos veedetud aeg, saadud kogemused ja kuuldud jutud innustasid Aadot hilisemas elus jahipidamist mitte meelest laskma, vaid sellega aktiivselt edasi tegelema.