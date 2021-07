Suvi toob rulluisutajad taas teedele

Rulluisuklubi esindaja sõnul on aastate jooksul treeningutesse jõudnud erinevas vanuses inimesed, noorimad näiteks neljaaastased. "Oluline on tahtmine uusi oskusi omandada," kõneles klubi esindaja. Trennides pööratakse rõhku pidurdamis- ja tõuketehnikatele, sõiduasendile, manööverdamisele ja paljule muule.

Rulluisuklubi esindaja sõnul on sõitmise puhul tähtis alustada kõige tähtsamast ehk turvavarustusest. "Sõitma ei saa tulla kiivrita. Lisaks on vajalikud ka randmekaitsed, seejärel põlve- ja küünarnuki kaitsmed." Rulluiskude puhul soovitab spetsialist vaadata, et saabas oleks mugav ja rattad oleksid kummist, mitte plastikust, vastasel korral on need nii libedad, et pole võimalik korralikult sõita.