Ürituse eestvedaja Mairer Muruvee meenutas, et ettevõtmine sai alguse 21 aastat tagasi ning nüüdseks on sellel Võsu suve kultuurikalendris juba oma kindel koht. "Tegemist on Lahemaa ainsa rannaga, kus regulaarselt liivaskulptuuride tegemises mõõtu võetakse," nentis Muruvee.

Meisterdamisvõistlus on mõeldud perekondadele, sõpruskondadele, töökollektiividele jne - kõik on oodatud. "Eesmärk on tutvustada ühistegevuse võimalusi - mida kõike on võimalik Eestimaal teha, näha ning kogeda toreda seltskonnaga. Pakume peredele võimalust luua ühiseid mälestusi ning on südantsoojendav, et meisterdama tullakse suisa kolm põlvkonda koos," kõneles korraldaja ja lisas, et oma osalemisest on teada andnud ka professionaalsed skulptorid.

Muruvee sõnul on Haljala vald teinud suure töö rannaala korrastamisel ning liivaskulptuuride ehitamine tutvustab tehtut laiemalt. Liivaskulptuuride ehitamisel võisteldakse meeskonnaga. Taieseid hindab tuntud inimestest koosnev žürii, mille esimeheks on armastatud kunstnik Teet Suur. "Sellel suvel ootame võistlema 30 või enam võistkonda ja kõiki osalejaid ootab auhind," rääkis korraldaja.

Meisterdama tulles palutakse kaasa võtta oma töövahendid - labidad, kühvlid, kastekannud, ämbrid, rehad ja muud vajaminevad tööriistad. Oma võistlustöö täiendamiseks võib kasutada ka läheduses saadaolevat looduslikku materjali. Võistkonnad tuleks eelregistreerida, sest platsidel ettevalmistatud liivakuhilate arv on piiratud.