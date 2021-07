Kunda tavandimajale andis õnnistuse peapiiskop

Leinamajale andis õnnistuse EELK peapiiskop Urmas Viilma, kes rääkis, et leinamaja oma olemuselt on inimesele sama tähtis kui ilmale tulemise koht, sest ühes paigas meie maine teekond algab, teises see lõppeb. "Kui me peame väga oluliseks seda, et inimene sünniks siia ilma turvalises, puhtas keskkonnas, siis täpselt samamoodi kuulub inimese elu juurde see viimane hetk enne seda, kui ta kalmistumulda maetakse."