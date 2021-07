Laupäeva õhtul kell 20.45 sai häirekeskus äreva teate, et Väike-Maarja vallas Triigi külas põleb laut. Tulekuma märgati ka ümberkaudsetes külades ning Triigist mitte kaugel elav kohalik vallavanem Indrek Kesküla kihutas ise samuti kohale. "Kõigil oli mure, kas loomad saadi laudast välja," rääkis ta. "Kui selgus, et loomad on põllul, see hoone polnudki laudana kasutusel, oli kergendus suur. Sündmuskohal süütamise võimalikkusest keegi ei rääkinud. Uudistajaid oli aga palju. Politsei sekkus ja palus laiali minna, et mitte takistada päästjate tööd – teeservad olid autosid täis pargitud."