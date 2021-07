Uuringust selgub, et Lääne-Virumaal on palju tootmis-, toitlustus-, majutus-, põllumajandus- ja veondusettevõtteid ning tervishoiuasutusi. Tööandjad värbavad töötajaid kõrvalmaakondadest ja paljud inimesed käivad tööl teistes maakondades. "Enim liiguvad inimesed tööle Harjumaale ja Tallinnasse," sõnas töötukassa Lääne-Virumaa osakonna juhataja Kristi Moldau ja lisas, et üks põhjuseid on kindlasti suurem töökohtade valik ja kõrgema töötasu võimalus kui Lääne-Virumaal.