Vallavanema kandidaadi Siret Kotka sõnul on ta otsustanud kandideerida oma koduvallas, sest kohaliku elanikuna on ta väga hästi kursis Väike-Maarja peamiste murede ja vajadustega ning toetanud järjepidevalt piirkonna arengut. "Riigikogu saadikuna on minu üheks prioriteediks alati olnud Väike-Maarja valla arengusse panustamine – olgu selleks näiteks Simunasse või Väike-Maarjast Müürikule rajatud kergliiklusteed. On heameel, et praeguste arengute kohaselt on suur tõenäosus, et järgmisel aastal saab ehitada ka Müürikult Triigini kergliiklustee, mida kohalikud elanikud väga ootavad," rääkis Kotka.