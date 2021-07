Lavastaja Madis Kalmeti sõnul on Mura elu olnud eriliselt värvikas ja eriliselt salapäraga looritatud. "Kes ta oli ja kuidas ta väga rasketel aegadel ja keerulistel eluhetkedel õnnelikult ja puutumatult läbi tuli – see on näidendi ja lavastuse põhiküsimus," ütles Kalmet.

Ühtlasi uurib esietenduv lavastus, kas meie elukäik on ette määratud ehk fataalne või määrab selle juhuste ahel. "Mis on legend, väljamõeldis ja mis on tõene ja päriselt toimunu?" arutles lavastaja.

Mura poliitilis-geograafiline haare ulatus Venemaast Inglismaani, hõlmates seal vahepeal ka Eestit, Itaaliat, Saksamaad ja teisi riike eelmise sajandi esimesel poolel. Ajaloolased vaidlevad tänaseni, kas ja millise riigi spioon Zakrevskaja ikkagi oli ning kuidas tuli ta näiliselt puhtalt välja nii mõnestki sõjast ja revolutsioonist.

Lavastuse peategelast kehastab Ursula Ratasepp, kelle sõnul on sellise naise ellu sukelduda olnud suur privileeg. "Igav temal ja temaga juba ei hakanud. Kuhu kōikjale ta ei jōudnud, kelle kōigiga ta ei kohtunud, suhelnud, suudelnud. Oh, olid alles ajad, olid alles inimesed! Oli alles armastus!" rääkis Ratasepp.

Mura eriline anne seisnes meeste äravõlumises: ta pani endasse armuma nii Maksim Gorki, Herbert George Wellsi kui ka hilisema James Bondi prototüübi Robert Bruce Lockharti. Ühtlasi suhtles ta oma elu jooksul nii tsaari, Stalini, Churchilli kui de Gaulle'iga. Traagilised ajaloosündmused, keerulised inimsuhted ning samas lihtne, ürgne vajadus armastuse järele segunevad lavastuses nii Eesti kui ka Euroopa kultuurilooga.

Lisaks Ursula Ratasepale (Tallinna Linnateater) astuvad lavastuses üles Jaune Kimmel (Rakvere teater), Markus Luik (Eesti Draamateater), Helgur Rosenthal ja Karl Robert Saaremäe.