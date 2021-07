Vaatajate ette luuakse maailm täis erilist eneseületust, valgust ja helisid, millessse panustavad pea poolesajaliikmeline naiskoor Nele Erastuse dirigeerimisel ning Brita Reinmann šamaanitrummil.

Rein Rannap tuli ettevõtmisega seotud noorte ideega kaasa rõõmuga. "Mind on eluaeg huvitanud erilised ja ebatavalised väljakutsed, olen ka oma muusikas heliloojana väga palju riske võtnud ja interpreedina harukordsetes kohtades ning tingimustes esinenud. Eks igas inimeses on hulljulgust ja riskimisvajadust, mina elan seda kõige laiemas võtmes välja muusika raamistikus. Kui keegi on nõus klaveri laulukaare peale panema, siis ma kindlasti seal ka mängiks," ütles ta.

Helilooja kirjutas muusika arvestusega, et seda saaks ettekande ajal sündmustega sünkroonis olemiseks kohandada. "Koor ei laula kõike järjest läbi, vaid seal on kolm-neli erineva iseloomuga muusikakarakterit, üleminekuhetked saab dirigent vastavalt sündmuse ehk sõidu kulgemisele valida. Kõik algab keskendumisega, siis on sõit ise ja viimane osa on apoteoos: see kõlab, kui plaanitu on õnnelikult lõpule jõudnud. Tulemus oleks nagu filmimuusika – iga lõik kõlab sündmuse taga, milleks see on mõeldud," kirjeldas Rannap.

Loometööle mõtlema hakates kujutles ta end esmalt publiku sekka. "Arutlesin, kuidas mina sellele sündmusele reageeriksin. Sain üsna ruttu aru, et see lähenemine ei ole õige – muusika peab olema kirjutatud rattasõitja vaatenurgast. Kujutlesin end siis hoopis mootorratta selga ning mõtlesin emotsioonidele, mis võiksid minust sellise julgustüki sooritamisel läbi voolata. Lisaargument, mis aitas mul otsuses kindlust saavutada oli see, et Keityt saatev koor on samuti koos temaga laval ega näegi sooritust, aga peab seda justkui suletud silmil tunnetama."

"Samuti mõtisklesin ma selle sündmuse kahe väga erilise elemendi üle – mootorratta rütmiline müra ja poeesia. Viimase alla kuuluks siis see kaunis sümmeetriline lavakaar, suvi ja inimese eneseületus. Muusikas lähtusingi just sellest helguse ja poeesia poolest. Kui masin jõuab kuulajateni nagunii, siis koor toob juurde emotsiooni, milleks on Keity kunstnikuhinge saavutusvajadus ja eneseusk."

Helilooja leiab, et mootorrattal laululaval etenduse andmine on vägagi eluline. "Mootori korduvast tuksumisest on läbi imbunud kogu meie elu ja ka muusika. Mida laialdasemalt mootorid meie elu igapäevaseks osaks said, seda rohkem hakkas see ka muusikas peegelduma. Algul džässis, siis popis, siis rokis – tegelikult on ju kogu tänapäevane tantsumuusika masinliku rütmi ühtlane tuksumine, disko puhul on see muidugi kõige ilmsem. Seega on antud etteaste selles keskkonnas sama loomulik kui kõikide nende popmuusika ansamblite kontserdid, kes iganes seal ka esinenud on. Pealegi ei lähe Keity sinna ju niisama turnima, vaid kogu vaatemängust sünnib – koos videojäädvustusega – omaette kunstiteos."

Tänavu Eesti Kooriühingu aasta noore dirigendi tiitli saanud Nele Erastus võttis Keity Meieri pakkumise vastu samuti suure elevusega. "Inimvõimete piiride lükkamine on äge ja kui Keity teeb seda ühendades sporti ja muusikat, siis on ka tema trikil kohe teine mõõde juures. Pealegi on pärast pikka laulmispausi nii tore jälle kokku tulla! Ja veel nii meeliülendava projekti pärast," rõõmustas ta.

Lavale tuleva koori koosseisu komplekteeris ta erinevatest Tartu ja Tartumaa lauljatest. "Kirjutasin kõikidele, keda ma seal kandis teadsin. Keity etendusele elab kaasa ja annab oma imelise hääle jõul tuge umbes poolsada naist. Esindatud on naiskoor Domina, Luunja laulukoor Jõeõed, Tartu Kliinikumi naiskoor, Emajõe Laulikud ja Lähte naiskoor."