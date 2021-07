Kauksi rannas kõlab Mägede Hääl

Eeloleval nädalavahetusel, 9. ja 10. juulil aset leidval festivalil esinevad teiste seas Jaakko Eino Kalevi Soomest, Oko Ebombo Prantsusmaalt, Prins Emanuel ja Inre Kretsen Grupp Rootsist ning kodumaised artistid Holy Motors, Genka & DEW8, Holy Motors, Saint Cheatersburg, Väike PD ja Alfa Collective. Koostöös Kino Sõprusega avatakse festivalil rändkino „Družba”. „Kui eelmistel aastatel kutsusime avastama Ida-Virumaa tööstusjärgset laengut kaevandusšahtide vibratsioonidest kuni väljasõitudeni maa ja taeva vahele õlitehase katusele, siis tänavu tundsime, et pärast pikka piirangute perioodi on aeg nautida parimat, mida Eesti suvel pakkuda ja kolida tuhamägede vahelt Peipsi äärde Kauksi laulvatele liivadele ja kosutavasse männimetsaõhku,” ütleb festivali üks korraldajatest Ivar Murd. „Oleme sinna ette valmistanud kava, mis on vürtsikas ja pikantne nagu Peipsi sibulamoos!”