Kunstnik rääkis avamisele saabunud külalistele, et vaikne kulgemine ja elu vaatlemine kulgemise tempos on saatnud teda alati, tulnud kaasa lapsepõlvest ning jäänud millekski, mis pakub rahuldust elu erinevatel hetkedel. Lihtsalt minna ja olla, vaadelda ja võtta nähtu kaasa.

Leekpea meenutas, et lapsena armastas tema isa võtta teda ühes retkedele, mis kulgesid külgkorviga mootorrattal mööda Eestimaa maalilisi paiku ja loodusradu. Pisike tüdruk pidi külgkorvis istudes varjama oma nägu tolmu ja tuule eest presentkattega ning tekkinud ahtakesest pilust ahnitsema enda sisse seda, mis jäi vaatevälja. “Mõnikord olid need teekonnad päris pikad, aga lapsele jäi sellest mälestus, mis on tekitanud tahtmise täiskasvanuna sedasama kogeda,” rääkis kunstnik Leekpea, kodanikunimega Mari Riina Mölder.