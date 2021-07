Kuum ilm ja konditsioneer panevad tervisele põntsu

Sõmeru tervisekeskuse pereõde Egeli Puhilas hoiatas, et õuest märja või ülekuumenenud ihuga ruumi astudes peaks konditsioneeri lähedusse minekut vältima. “Praegu on köha-nohu, mis tuleneb pigem sellest, et viirus on liikvel,” rääkis pereõde ega pidanud silmas COVID-it, mille suhtes ei tohi samuti valvsust kaotada.