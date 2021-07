Maria tegeleb turusaaduste edasimüügiga ja pakub ilusaid suuri marju 4.50 kilo. Need on "Asia" sorti maasikad, mida kiidetakse magusa maitse poolest. Müüa kinnitas, et marjad lähevad kaubaks nii kilo kaupa kui ka kastiga. Katriin tegeleb Põlvamaalt pärit Siniallika talu maasikate edasimüümisega. Sordid on "Polka" ja "Sensation". "Natukene aega ikka tuleb veel maasikat," rääkis neiu, aga lisas, et järgmise nädala alguses on küll kõik, sest kuumus teeb oma töö.