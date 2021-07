Tekkinud haavad vajavad suvise palavusega erilist hoolt

Haava õige hooldus on oluline, sest nii välditakse selle saastumist ja põletiku teket. Haavahoolduse juures on kõige olulisem tagada haava puhtus. Kinniste vigastuste puhul varieerub kahju väikestest sinikatest siseelundite kahjustuseni. Lahtised haavad ulatuvad pindmistest marrastustest sügavate torkehaavadeni.

Haavad on tüübilt erinevad. Libisemine kõvale või karedale pinnale põhjustab marrastusi. Põrutushaavad on tavaliselt sakiliste servadega, võivad põhjustada suure verejooksu või olla saastunud. Lõikehaavadeks loetakse sirge servaga haavu, mis on näiteks noa või klaasiga tekitatud. Osa lõikehaavu, mis ulatuvad sügavamal paiknevate veresoonte, kõõluste ja närvideni, on väga ohtlikud. Nende tekkimisel tuleb kindlasti minna arsti juurde.