Kui hambast murdub kild, võta see kaasa ja mine hambaarsti juurde. Aga kui terve hammas tuleb suust, siis tasub teada, et jäävhammast on võimalik igemesse tagasi istutada.

Ratta-, rula- ja rulluisusõit on osa suvisest argipäevast. Kui seejuures kukkuda, on ka hambatrauma võimalik. Lastevanematel ja treeneritel tasub oma telefoni alla laadida äpp Tooth SOS, mis aitab kriitilises olukorras õigeid otsuseid langetada. “Kõige tähtsam on tegutseda kiiresti, siis on hamba ellujäämise prognoos kõige parem,” ütles Kliinik 32 näo- ja lõualuukirurg doktor Reet Pallase. Lisaks rääkis ta, et jäävhammast on võimalik suhu tagasi istutada, ning jagas soovitusi, mida silmas pidada.