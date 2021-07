Rakveres saab koos koeraga menüüd lapata ja einestada

Loomaomanik, kel Rakveres koeraga ringi jalutades kere heledaks kisub, ei pea oma lemmikut laternaposti külge siduma, et ise einestama minna. Vabalt võib neljajalgse sõbraga sisse astuda Virma pubisse, kus on menüüs koera jaoks terve lehekülg kolme maitsva roa kirjeldusega. Virma pubi pakub ainulaadset võimalust tellida süüa endale ja koerale.

Pubi tegevjuht Laura Taal kõneles, et söögikoht on ammusest ajast väga loomasõbralik. “Alati pakkusime juba varem klientide koertele vett ja vajadusel snäkke,” selgitas naine. Pubi kollektiivis on palju töötajaid, kellel omal koer kodus. Koer on pubi töötajate meelest lihtsalt tore kaaslane ja üks töötaja käib oma lemmikloomaga sageli võistlustel.