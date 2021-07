Taaskasutus: suusakepid toestavad tomateid

Ta tõdes, et aiandushuvi tekkis tal seoses pandeemiaga. “Üldiselt ostan mahetoitu kohalikelt talunikelt, aga mõtlesin see aasta ka ise proovida. Siit talvevaru ei tule, aga seda suurem on rõõm midagi oma aiast saada. Taimed sain perelt ja sõpradelt. Katsetan ka kartuli, herneste ja maitsetaimedega,” rääkis naine.