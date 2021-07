Kiri: eestlased on alati klaastaarat eraldi kogunud

Klaasi eraldi kogumine on olnud Eestis pika traditsiooniga – see on tõenäoliselt üks esimesi pakendimaterjale üldse, mida on eraldi kogutud ning kordus- ja taaskasutatud. Nõukogudeaegne taarakogumine oli omaette protseduur, kõik teadsid taarahindu peast – need olid päris suure osakaaluga toote hinnast ning räägiti ka legende ja muidugi ka palju anekdoote taarast – mis nõukogude ajal tähendaski peamiselt klaastaarat. Meenub näiteks selline lugu. “Jalutab hunt mööda metsa, kui äkki näeb, jänes sõidab mopeediga vastu. Hunt kohe küsima: “Kust said?”, mille peale jänes vastab: “Joo vähem.” Mõne kuu pärast saavad jänes ja hunt uuesti kokku ning jänes on endale vahepeal mootorratta ostnud. Hunt jälle küsib: “Kust said?”, mille peale jänes nähvab: “Joo vähem.” Aasta on läinud mööda ja jänes sõidab mööda metsa ringi autoga. Äkki näeb, hunt lendab helikopteriga vastu. Jänes küsib imestunult: “Kust said?”, mille peale hunt vastab: “Ah, viisin taara ära”.”