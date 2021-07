Vaade: tahad direktoriks? Kandideeri siis volikogusse!

Ütleme, et töötad näiteks tähtsusetus grilliputkas praadijana, aga ambitsioon on saada kultuurikoja direktoriks. Liitu siis palun mõne erakonnatu valimisnimekirjaga. Vaata, et ka selle eestvedajal oleksid suured ambitsioonid. Räägi talle oma unistusest ja võid kindel olla, et ta lubab sulle suure suuga: “Muidugi saab sinust direktor! Me võidame valimised! Meie hakkame otsustama, kes ja kus linnas tööle asub. Tule, kandideeri meie nimekirjas. Võta sõbrad ka kaasa!”