Ajaloolise Pika tänava uuendamise projekt saadi Eesti 100. aastapäevale pühendatud arhitektuurivõistluselt "Hea avalik ruum". Sama programmi käigus uuendati paljude Eesti linnade-alevite keskusi ja tänavaid ja mõnes kohas on see töö veel ees. Aga nagu tagantjäreletarkusena selgub, ei olegi "Hea avalik ruum" alati kuigi hea.

Kriitikat on tulnud nii projektidele üldiselt kui ka nende tehnilistele lahendustele. Läbiv etteheide on see, et projekteerijad pole kursis olnud kohalike oludega, nad pole mõelnud kogukonna eelistustele ega tavadele.