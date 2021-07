Tööga hõivatud vanemate suvi täidab lasteaedades hoolega valverühmi

Lasteaedades suviti pakutav valverühmateenus on lasteaiajuhtide ja -õpetajate sõnul tänavu populaarsem kui mullu. Selle põhjuseks peetakse kaht teistsugust kevadet, mil vanemad olid sunnitud puhkusepäevad välja võtma, nii et nüüd on puhkust keeruline saada.