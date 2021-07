Silberauto Rakvere esinduse kõrval algasid möödunud kuu lõpul ehitustööd, mille käigus rajatakse autokeskusele juurdeehitis. Töö tellijaks on aktsiaselts Hõbevara ja teostajaks osaühing Silindia Ehitus. Hoone on projekteerinud osaühing Raam Arhitektid, selle valmimistähtaeg on novembris.