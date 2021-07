''Tegemist on ajutise baariga, mille korjame peale hooaega kokku," rääkis baari asutaja Janis Sirelmets. Kõhutäidet pakub seal kohalik sušimeister. "Oli näha, et rahvast käib Kundas palju ning nõudlust on. Teistes populaarsetes randades on juba sellised rannabaarid olemas," ütles Sirelmets.

Eriluba merest paarikümne meetri kaugusel tegutsemiseks vaja ei lähe, piisab omavalitsuse antavast tegevusloast. "Looduskaitseseaduse kohaselt ei laiene ehituskeeluvööndis kehtiv ehituskeeld supelranna teenindamiseks vajalikele rajatistele. Kuna Kunda rand on avalik supelrand, üldplaneeringuga määratud ning terviseameti luba ranna avamiseks on olemas, näeb ehitusseadustik ette, et randa on võimalik rajada supelranna teenindamiseks vajalik taristu. Kuna ehitis on alla 20 ruutmeetri, eraldi ehitusluba selle püstitamiseks vaja ei läinud. Küll aga on vajalik vallavalitsusega rendileping maa kasutamiseks ning taotleda vallavalitsusest avaliku ürituse load," rääkis lounge'i-pidaja nõuetest, mida seesuguse rannabaari puhul täita tuleb.