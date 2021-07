Hõbeda kitsefarm asub endise Hõbeda mõisa alal. Pererahvas on külaliste vastuvõtmises kogenud ja mahlakas jutt voolab, ilma et jõuaks vahepeale mõne täiendava küsimuse torgata.

“Tema nimi on Ambaal,” tutvustas Georg kopsaka välimusega kitse, lisades, et tegu on natuke meheliku naisega, seepärast ebaharilik nimevalik. Perenaine läks laudas kohe aedikusse sisse ja jätkas enda ümber kogunenud sarviliste hulgas vestlust, ise aeg-ajalt jutuga poputavalt mõne lemmiku poole pöördudes.