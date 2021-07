“Teatrit tehti Läsnal juba väga ammu, kokkusaamised olid Miku rehe all. Sellepärast on meie projekti nimi “Rehe alt aita”. Nüüd oleme siis aidas,” rääkis Pihol.

Lavastaja lausus, et proove tehti esialgu tema koduõues ja hiljem, kui piirangud leevenesid, ka toas. “Aga niipea kui saime aita sisse, oli selge – see on selle näidendi koht. Õhkkond on sobiv ning seinad, põrandad ja laed mängivad kaasa.”