Rakvere tervisekeskuse fassaad nõuab remonti

Rakvere linna ehitusinseneri Marianne Klopetsi sõnul tehakse fassaadi garantiitöid, sest seinal olev krohv on hakanud kooruma. “Segukiht ei hoidnud asja piisavalt koos, krohv hakkas murenema,” lausus Klopets ja lisas, et probleem hakkas pihta kevade algul.

Keerulise koroonakevade ja ilmaolude tõttu alustati parandustöödega maikuus. “Meie soov on, et suvel saaksid asjad korda,” rääkis Klopets ja nimetas, et sügisel lõppeb hoonel garantiiaeg ning vastu talve ei soovita selliseid töid ette võtta.