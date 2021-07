Kolumn: koperdajate kaitseks

Juhtidele ja kiirustajatele on koperdajad tuttavad. Neil võtab liiga kaua, et teed ületades või suunda valides otsus teha, ja nad mõtlevad veel ümber ka. Nagu ees ujuvast autostki, on koperdajast mööduda jube tülikas, sest just möödumise hetkel võivad nad oma liikumise kiirust muuta või hoopiski ette manööverdada. Kiiremal jalakäijal on sama jama: olen isegi kuhugi kiirustades võtnud väga isiklikult, kui inimene mu ees aeglasema sammu võtab.