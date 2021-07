Koroonapiirangute tõttu nii ühises proovitegemises kui ka esinemistes pausi teinud Estonian Voices on nüüd enne suve esimest kontserti saanud lugusid lihvida. Esmaseks esinemispausijärgseks kontserdipaigaks on kollektiivi looja Kadri Voorandi sõnul valitud Käsmu just seetõttu, et kodukanti nii tihti, kui sooviks, esinema ei satuta.