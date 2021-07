Edukaid koolilõpetajaid kiideti presidendi roosiaias

Rakvere eragümnaasiumi direktori Anne Nõgu sõnul valisid nad oma koolist vastuvõtul osalema Kadi Taueri, ja tema just põhjusel, et lisaks lennu parimatele õpitulemustele oli neiu paistnud silma kooli esindamise, kohusetundliku suhtumise, hea käitumise ja abivalmidusega. “Ma leian, et on väga tore, et ei soovitud tunnustada vaid medaliste, vaid iga kool sai valida, kelle nad saadavad ja mis põhjustel. Tihtipeale loevad lisaks hinnetele väga palju õpilase üldine iseloom, aktiivsus ja ettevõtlikkus,” rääkis Nõgu.