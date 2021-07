Kuigi ilmataat on Eestit kostitanud pikemaajalise kuumalainega, ei ole see Rakvere haigla juhi Ain Suurkaevu sõnul otseselt mõjutanud haigla erakorralise meditsiini osakonna (EMO) tööd. "Meil on märksõnadeks just puhkuste perioodist tulenevad traumad," ütles Suurkaev.