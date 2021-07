Petise ohvriks on kerge langeda. Pilt on illustreeriv. FOTO: Urmas Luik

9. juulil alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Vinni vallas elavale 60-aastasele naisele oli helistanud end pangatöötajana esitlenud isik ja öelnud, et tema kontol on tehtud kahtlaseid tehinguid, mis tuleks blokeerida.