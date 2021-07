Ilm püsib jätkuvalt kuumalainel

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada ja tekkida udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 16–20, rannikul kuni 23 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, äikese ajal on tugevate tuulepuhangute oht. Sooja on 27–33 kraadi, sajupilvede all langeb õhutemperatuur 20 kraadi ümbrusse.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 18–23 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Sooja on 27–33 kraadi, äikesepilvede all langeb temperatuur 20 kraadi ümbrusse.