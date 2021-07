Valget hõberebast Roosit hakkab esindama jurist

Marek Riimal on fotod oma hõberebasest olemas, kuid ta leiab, et looma ei saa tuvastada meili teel fotosid saates, vaid kolm poolt – tema, metsloomaühing ja rebane – peavad kokku saama. FOTO: Marek Riima

Juuni alguses, või ka uute teadmiste valguses mai lõpus, Rahklast kaduma läinud ja Eesti Metsloomaühingu kinni püütud valge hõberebase Roosi saaga pole kusagile välja jõudnud. Riigiametid on end loost taandanud, loom on metsloomaühingu valduses ja Marek Riima, kes kinnitab end olevat Roosi omanik, kurdab, et tema soovi loom tagasi saada lihtsalt eiratakse.