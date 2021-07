Suvistel jalutuskäikudel tasub hoida (foto)silmas samblikke

Järgmine kord, kui teekond läbi metsa või üle raiesmiku viib, tasuks silmad lahti hoida ja mõelda sellele, et äkki on just nüüd võimalik midagi head ära teha ning Eesti teadlasi aidata. Nimelt käivitas Eestimaa Looduse Fond (ELF) juuni lõpus koos Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi teadlastega kodanikuteaduse algatuse “Tähelepanu! Valmis olla! Samblik!”, mille raames kutsutakse inimesi samblikke kaardistama.