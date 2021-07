Aseris jätkub parkmetsa rajamine

Viru-Nigula valla pressiteenistuse teatel – Aseri alevik kuulub nimetatud omavalitsuse koosseisu – on varasemate hooldustööde käigus puhastatud metsaalune, eemaldatud kinnistul kasvanud võsa ja vanad või haiged puud ning puhastatud kraavid. Lisaks on kaevatud uusi kraave, et vähendada kinnistu liigniiskust.