Selge on see, et praegu saab rääkida ainult varajastest viinamarjasortidest, kuna kasvuaeg on nendel lühem ja märksa intensiivsem kui hilistel. Kindlasti tuleb märkida asjaolu, et kasvatajatel on vedanud pikalt kestva kuumusega, mis loomulikult aitab viinamarjade arenemisele kaasa. Suurem saak tähendab omakorda rohkemat toorainet, millest valmistada mitmesuguseid jooke, olgu need siis alkohoolsed või mitte.