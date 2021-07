Mägede Hääl Kauksi rannas ehk Festival, mida me tegelikult vajame

Tule idasse! Postitasin aastal 2018 sotsiaalmeediasse, kui vaufaktori saatel esimesele Mägede Häälele läksin. Toimus see siis Kohtla-Nõmme kaevandusmuusemis ja pälvis minu jäägitu armastuse esimestest hetkedest peale. Ilmselt sellepärast, et tegemist oli esimese tõsiselt võetava Ida-Virumaal peetud festivaliga, kuhu sattunud olin. Tõdesin, et Ida-Viru oma industriaalmaastikuga mängib mu maitse- ja hingekeeltel kohati rohkem kui kodumaakonna mõnikord liigvuntsitud ninnunännu.