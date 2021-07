Vaade: oinaste mihklipäeva oodates

Niisiis, Rakveres sõitis keegi “rallimees” üle partide ja nii Virumaa Teataja rahvas, Hannes Veeru loomade varjupaigast kui ka paljud teised inimesed julgevad kahtlustada, et see on õhtuste-öiste driftijate järjekordne “vägitükk”. Sest ei ole mingit põhjust arvata, et sellega sai hakkama mõni sealse piirkonna elanik. Liiati veel olukorras, kus on teada, et Vee tänav on nii lühike ja kitsas, et normaalsete sõiduvõtetega pole seal isegi lubatud sõidukiirust võimalik kätte saada, rääkimata kihutamisest. Rahulikult kulgedes jõudnuks aga igal juhul piduripedaalile vajutada, kui oli näha, et pardipere paterdab üle tee.