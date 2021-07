Neto ja bruto – nõukogude ajast sissekulnud palgasüsteemi määratlus

Neto ja Bruto on ilusad ja prisked poisid. Neto oli küll vähe kõhnem, aga ka päris asjalik. Me oleme selle netoga nagu rohkem ära harjunud. Et palju sa ka pinssi saad? Oo palju, tervelt 520 eurot. Õnneks tuleb see summa pangakaardile, muidu tuleks seljakott osta, et raha koju kanda ... Et kas neto või bruto, kohe mitte ei saa aru. Igal juhul makse sealt maha ei võeta, nii et siis neto.