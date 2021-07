Väikelinnadesse ja asulatesse paigutatakse pakimajakesed

“Pakimajake on hea lahendus just väiksemates paikades, kus on keeruline leida sobilikke siseruume Smartposti pakiautomaatidele, kuid samas on pakiveo järele nõudlus olemas. Meie pakimajakesi on võimalik paigaldada sisuliselt igale poole, kuid iseäranis hästi õigustavad need end väikelinnades. Eelmise aasta lõpus Türil, Paides ja Kosel avatud pakimajakesed on hästi vastu võetud,” märkis Parras pressiteates.