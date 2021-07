Haigestumuse intensiivsus tõusis üle Eesti riskimaatriksi alusel keskmiseks, edastas terviseamet. Haigestumine on hakanud taas kasvama ning juuli lõpus võib näha üle 100 nakatunuga päevi (täna oli see arv 56 – toim.). Nakatumiskordaja R on selgelt kasvutrendis, see on seotud Delta tüve osakaalu suurenemisega.