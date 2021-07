Lääne-Virumaal kütiti katku nakatunud metssigu

Rakvere Jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak ütles, et temani jõudis vastav info ühelt jahimehelt, kuid PTA-ga pole ta veel asjaolude täpsustamiseks ühendust saanud. "Kas see info on nüüd müra või on mingi muu põhjus, aga tavaliselt nad kohe informeerivad, kui kütitud metssigadelt võetud proovidest on katk tuvastatud," rääkis ta. "Seetõttu ei oska ma rohkem ka kommenteerida. Eelmine katku nakatunud siga kütiti meie kandis Mahu lähistelt, sellest anti küll kohe teada."