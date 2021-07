Janus olevaid linde ja putukaid saab mõistlikult tegutsedes aidata

Lindude ja putukate jootmisel tuleks jälgida, et kasu asemel kahju ei tekiks. Loodusemees Peeter Hussar rääkis, et veenõu on lindudele kindlasti oluline, kuna nad saavad sealt juua, aga ühtlasi ennast seal jahutada. Veenõu tuleb valida arvestusega, et linnul jalad põhja ulatuksid, muidu võib juhtuda, et tiivuline küünitab jooma, sulpsab sisse ja upub.