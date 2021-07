Juhtkiri: kaasreisija nimega jalgratas

Elroni otsus hakata reisijailt lisaraha küsima jalgrataste vedamise eest on tekitanud erisuguseid tundeid. Leidub neid, kes on ettevõtmisele väga vastu, sest üldine väärtusruum liigub ikka selles suunas, et inimesed kasutaksid üha enam ühistransporti ja jalgrattaid ning vähem autosid, aga Elron tõmbab sellele justkui pidurit. Aga negatiivses on kahtlemata ka seda, mis väärib mõistmist.