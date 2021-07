Eks öelnud juba karupoeg Puhh hommikute kiituseks, et “kes hommikuti külas käib, see asjatult ei longi! Ja teadma peab, param-param, et selleks hommik ongi!”. Olen minagi hommikuist alati lugu pidanud, hinnanud kõrgelt neid vaikseid omaette minuteid enne teiste ärkamist, enne kohustusi ja päevaruttu.